Keban Barajı çevresinde sık görülmeyen kuzugöbeği mantarı artan yağışla yaygınlaştı

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/PİRHASAN DOĞAN - Elazığ'ın Keban ilçesinde sık rastlanmayan mantar türlerinden kuzugöbeği, ilkbahardaki yağışların ardından kırsal bölgedeki evlerin bahçesinde yaygın olarak görülmeye başlandı.

İlçede yaşayan bazı vatandaşlar ilkbahardaki yağış artışıyla ekmedikleri halde bahçelerinde yetişen mantarın zehirli bir tür olup olmadığını öğrenmek için üniversitedeki ilgililere başvurdu.

İncelemede yetişen mantarın kuzugöbeği olarak adlandırılan değerli bir mantar türü olduğu belirlendi.

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, AA muhabirine, dünya genelinde iklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejiminde de bazı değişikliklerin yaşandığını, bazı bölgelerin bol yağış aldığını söyledi.

Bu yılki sağanak yağışların doğada kendiliğinden yetişen bitki ve mantar türlerinin popülasyonunda ve çeşitliliğinde artış sağladığını dile getiren Temizer, şöyle konuştu:

"Bu mantarların popülasyonunun çok artması tabiatta ekolojik yapının değişmesinden ileri geliyor. Mart, nisan, mayıs ayındaki sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve çevresi yoğun bir yağış potansiyeli ortamına dönüştü. Bol yağmur yağması, toprağın suya ve neme doyması bu tür mantarların, gizli kalmış sporlarının (çoğalma için etrafa yayılan hücre) doğada tekrar ortaya çıkmaya başlamasına, mantar popülasyonunun artmasına neden oldu. Özellikle Keban Barajı sahası ve çevresindeki kırsal bölgelerde, bahçelerde kuzugöbeği mantarı popülasyonu artmış ve halk tarafından tüketiliyor. Ancak bilinmeyen mantarları yememek lazım."

- "Bilmediğimiz mantarları tüketmemeliyiz"

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde görevli diyetisyen Mehmet Demir de dünyada bilimsel olarak tanımlanan 69 bin mantar türü bulunduğunu, bunların 2 bininin zehirsiz, Türkiye'de ise 30 kadarının zehirsiz olduğunu belirtti.

Sağanak yağışların doğada daha fazla ve farklı türde mantarların görülmesine neden olduğuna dikkati çeken Demir, evlerin bahçesinde bu yıl doğal olarak yetişen kuzugöbeğinin vitamin ve mineral içeriğinin diğer mantarlara göre daha yüksek olduğunu vurguladı.

"Bilmediğimiz mantarları tüketmemeliyiz çünkü mantarlar yüksek oranda zehirlenme riski taşır. Özellikle ishal, kusma, baş ağrısı, halüsinasyon, ateş ve kızarıklık gibi zehirlenme belirtileri vardır. Mantarları tüketmemesi gereken risk grupları da var" ifadelerini kullanan Demir, özellikle 3-6 yaş grubu çocuklar ile böbrek ve karaciğer hastalığı bulunan bireylerin mantar tüketmemesi gerektiğini söyledi.

- "Değerli bir mantar olduğunu söylediler"

Keban ilçesinde yaşayan İskender Duman, evinin bahçesinde daha önce hiç bilmediği bir mantar çeşidinin yetiştiğini görünce şaşırdığını anlattı.

Mantarın türünü öğrenmek için uzmanlardan bilgi aldıklarını dile getiren Duman, "Bunun kuzugöbeği mantarı olduğunu, değerli bir mantar olduğunu söylediler. Bunun üzerine bahçemizden topladığımız mantarların önce kızartmasını daha sonra da yahnisini yaptık. Çeşitli yemekler de denemeyi düşünüyoruz. Bu mantar diğer denediğim mantarlardan daha güzel, et tadında." diye konuştu.

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