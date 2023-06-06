Elazığ'da eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık 13'er yıl hapisle cezalandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık 13'er yıl hapisle cezalandırıldı

AA

Elazığ'da eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık 13'er yıl hapisle cezalandırıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da cesedi araziye gömülü bulunan eski muhtarın öldürülmesine ilişkin davada, 2 sanığa 13'er yıl hapis verildi.

Kentte 18 Ekim 2021'de kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet B.'nin cesedinin 22 Şubat 2022'de merkeze bağlı Korucu köyünde araziye gömülü bulunmasının ardından 13 şüphelinin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktulün eşi tutuklu sanık Dilay B. hazır bulunurken, maktulün kayınbiraderi Özkan D. ve bacanağı Rıfat Y, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Dilay B. savunmasında, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, olaydan 2 ay önce eşiyle aralarında geçen tartışma sonucu baba evine gittiğini, eşinin bu süreçte zaman zaman köye gelerek ya da telefonla eve dönmesi için kendisini ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Olay günü babasının evine gelen eşiyle dışarıda görüştüğünü, bu esnada eşinin kendisini alt katta yaşayan eniştesinin evinde kaldığını sanarak tartışmaya başladıklarını ve eşinin silahını çıkararak eniştesinin evine doğru koşmaya başladığını iddia eden Dilay B, şu ifadeleri kullandı:

"Korkuyla eve döndüm daha sora silah sesi duydum, sesi duyunca salondaki dolabın içindeki tüfeği alıp kapıya çıktım, havuzun başına geldim. Rıfat'ın olduğu evin kapısını açık gördüm. Maktul beni görünce silahını bana doğru uzattı, bende tüfekle ona sıktım, yere düştü. Annem ve Özkan jandarmaya haber verelim dediler, bende çocuklarım babasız kaldılar, anasız kalmasınlar dedim, izin vermedim. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum, olaydan 3-4 gün sonra jandarma ekipleri gelerek maktulü sordular. Cesedi ne yaptıklarını bilmiyorum, hiç sormadım. Olay bu şekilde olmuştur, beraatımı istiyorum."

Enişte Rıfat Y. ise savunmasında Muhammet'in kendisine ateş etmeye çalıştığını ancak tutukluk yapınca kendisinin, elindeki av tüfeği ile eniştesini kasığından vurduğunu daha sonra eniştesinin dışarıya çıktığını, Dilay B'ye ateş ettiğini, onun da eniştesini vurduğunu söyledi

Rıfat Y, ifadesinde şunları kaydetti:

"Dilay o sırada şoka girerek 'Allah'ım ben ne yaptım' dedi. Maktule dokundum, hareket etmiyordu, öldüğünü fark ettim. Dilay, 'Enişte benim 3 tane çocuğum var, onlar bu cesedi burada görmesinler, beni katil bilmesinler' dedi. Maktulü olduğu yerden kaldırdım, aracın bagajına koydum, Özkan'a sür dedim. O an ne yaptığımızı bilmiyorduk, 2 kilometre uzağa gittikten sonra maktulü araçtan indirdim. Özkan araçta bekliyordu, yanımdan ayrılmasını söyledim. Maktulü alıp daha önce definecilerin kazmış olduğu çukurlar vardı, o çukurların birine attım, üzerini kürekle kapatarak geri geldim. Sonra eve döndüm ve hiçbir şey yapmadım."

Önceki savunmalarını tekrar eden kayınbirader Özkan D. de olay günü silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve maktulü yerde gördüğünü belirterek, "Dilay'ı kolundan tutarak eve götürdüm, kendinde değildi. Babam '112 ve jandarmayı arayacağım' dedi, eniştem Rıfat gelerek maktulün öldüğünü söyledi. O sıra biz babama aramaması gerektiğini söyleyerek müsaade etmedik. Annem ve babam içeri gitti, ben, Dilay ve Rıfat eniştem balkondaydık. Eniştem Rıfat götürüp gömelim deyince elimi süremeyeceğimi söyledim. Eniştem maktulü kaldırarak araca getirdi, ben sadece aracı sürdüm. Köyden yaklaşık 3 kilometre uzağa, dağa gittik. Vardığımızda Rıfat arabanın bagajındaki cesedi aldı, bende oradan hemen ayrılarak eve döndüm."

Yapılan savunma ve avukatların ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dilay B'nin "Kocasını kendisinin öldürdüğü itiraf etmesine rağmen kardeşi Özkan D. ve eniştesi Rıfat Y'yi korumak için böylesi ifade verdiği" değerlendirmesi yaparak, her iki sanığa "tahrik altında öldürmek" suçundan 13'er yıl hapis verdi.

Mahkeme heyeti, Dilay B. ve diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Keban Barajı çevresinde sık görülmeyen kuzugöbeği mantarı artan yağışla yaygınlaştı
YEREL HABERLER Keban Barajı çevresinde sık görülmeyen kuzugöbeği ...
Elazığ'da jandarma ekipleri ve öğrenciler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma ekipleri ve öğrenciler Hazar Gölü ...
Elazığ'da bir kişi 4'er kilogram ağırlığında 2 meşe mantarı buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da bir kişi 4'er kilogram ağırlığında 2 meşe ...
Elazığ'da maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 ...
Elazığ'da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da maden ocağında göçük; 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.