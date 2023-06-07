Baskil’de Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Baskil ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.



Baskil İlkokulu ek binasında açılan sergide kursiyerlerin yıl boyu hazırladığı ürünler beğeniye sunuldu.



Serginin açılışında konuşan Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Temiz, sergide yer alan ürünlerin beğeni topladığını söyledi.

Kursiyerlerin yıl boyunca emek verdiği ürünlerin sergilenmesinin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi açısından da önemli olduğunu dile getiren Temiz, idarecilere, kursiyerlere, usta öğreticilere ve emeği geçenler ile sergiye katılanlara teşekkür etti.

Açılışa, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkan Vekili Veyis Aslanmirza ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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