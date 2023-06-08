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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı, usulsüz keklik avı yaptığı tespit edilen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Kanatlı Av Hayvanı Salım Programı" kapsamında Baskil ve Sivrice ilçelerindeki kırsal bölgelerde kınalı keklik salımı yapıldı.

Malatya Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilen 600 kınalı keklik, görevliler tarafından doğaya bırakıldı.

Program kapsamında ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kınalı kekliklerin doğadaki popülasyonunun arttırılması hedefleniyor.

Öte yandan, kent kırsalında yapılan denetimlerde Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı keklik avı yaptığı tespit edilen 6 kişiye idari para cezası verildi.

Denetimlerde ele geçirilen 7 canlı keklik yapılan kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı, ele geçirilen ses cihazları ile keklik tuzaklarına el konuldu.









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