Keban Çok Programlı Lisesi, TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

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ELAZIĞ (AA) - Ankara’da yapılan TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Türkiye finalleri sosyoloji alanında, Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncülük elde etti.



Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi proje sorumlusu ve yürütücüsü öğretmen Solunay Duran nezaretinde, öğrenci Nurdan Ezel Yapar ve Şevval Erdoğan'ın sosyoloji alanında hazırladığı "Teknolojinin Penceresinden Yeni Neslin Ahlakı, Ahlaki Okuryazarlık ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" projesi üçüncü oldu.



Okul Müdürü Abdulkadir Soylu, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



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