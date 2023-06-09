Elazığ'da gençler tarihi Harput Mahallesi'nde temizlik yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gençler, tarihi Harput Mahallesi'ni temizledi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi bünyesinde bir araya gelen yaklaşık 100 genç, tarihi Harput Mahallesi'nde çöpleri topladı, temiz çevrenin önemine dikkati çekti.

Gençler, çöplerin geri dönüşüme kazandırılması için mahallenin farklı noktalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkan Vekili Emirhan Bak, AA muhabirine, çevre gönüllüleriyle çevre bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gruplar halinde, tarihi mekanlara atılan çöpleri topladıklarını ifade eden Bak, "Güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Sadece bir gün bir hafta değil her zaman çevreye duyarlı olmak ve her zaman çevremizi korumak zorundayız." dedi.

Ömer Bulanık da temiz bir çevre için etkinliğe gönüllü katıldığını belirtti.

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