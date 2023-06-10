Elazığ'daki yağışlar baraj ve göllerdeki doluluk oranını yükseltti

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ELAZIĞ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, son günlerde etkili olan yağışların Elazığ'daki baraj ve göllerin su seviyesinin yükselmesini sağladığını söyledi.

Şamcı, AA muhabirine, Elazığ'da bulunan baraj ve göletlerdeki su miktarının iyi durumda olduğunu belirterek, "Sulama amaçlı barajların doluluk oranı yüzde 77’den yüzde 90'lara, enerji amaçlı olanların yüzde 68'den yüzde 78,5'e ulaştı." dedi.

- Sulamada sıkıntı yok

Artan yağışla sulama suyu ihtiyacında şu ana kadar bir talebin olmadığını anlatan Şamcı, bu yıl yağışların böyle devam etmesi durumunda sulamada herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Müdürlük olarak gereken bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Şamcı, sulama sezonu içinde kimseyi susuz bırakmayacaklarını aktardı.

Elazığ'da yağışların ardından şu anda barajlarda ulaşabilecekleri maksimum seviyeye geldiklerine dikkati çeken Şamcı, yapılan barajların çiftçilerin geleceğinin garantisi olduğunu belirtti.

Şamcı, yağışların olmaması durumunda bile depolama tesisleri ile çiftçinin ekinini garanti altına aldıklarına işaret etti.

Boğulma vakalarının önüne geçmek için gerekli uyarı levhası ve koruma bantlarını taktıklarını belirten Şamcı, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını istedi.





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