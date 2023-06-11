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Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak

AA

Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/FEVZİ DAĞ - Elazığ'da sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Su Ürünleri AR-GE ve Üretim Merkezi'nde kültüre alma ve balıklandırma çalışmaları kapsamında yetiştirilen 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünce hayata geçirilen projeyle AR-GE ve Üretim Merkezi'nde 5 yıldır kapalı tesis ortamında ekonomik değere sahip siraz balığının tam kontrollü üretimi gerçekleştiriliyor.

Enstitü Müdürü Özkan Özbay, AA muhabirine, 6 yıl önce hizmete giren AR-GE ve Üretim Merkezi'nin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün desteğiyle kültüre alma ve balıklandırma çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

Merkezde 7 beton ve 1 toprak havuz ile çeşitli boyutlardaki 96 fiberglas tankta üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Özbay, siraz balığını Türkiye'de kapalı tesis ortamında tam kontrollü olarak ilk defa üreten kurumlarının, 2 yıl haricinde oldukça başarılı şekilde üretime başladığını kaydetti.

- 700 bin balık, eylül ayında göl ve barajlara bırakılacak

Son 3 yılda yaklaşık 650 bin siraz yavrusu ürettiklerini bildiren Özbay, şöyle konuştu:

"Balıkları Hazar Gölü, Alparslan 2 Barajı, Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy barajlarına takviye amaçlı bıraktık. Balıklandırma ve üretim çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. Mayıs ayında başlıyor, eylül ayında sona eriyor. Bu seneki sezonu da açtık. Şu an iç havuzlarda yavru büyütme işlemlerimiz devam ediyor, daha sonra dış havuzlara alacağız. Belli bir boyuta getirdikten sonra genel müdürlüğümüzün bize gösterdiği barajları balıklandırma çalışmalarına devam edeceğiz."

Özbay, bu yılki üretim döneminde oldukça başarılı bir sağım gerçekleştirdiklerini aktararak, "Son 3 yılda ürettiğimiz balık sayısından daha fazla, yaklaşık 700 bin yavru balık ürettik ve kapalı ortamda beslemesine devam ediyoruz. 700 bin balığı eylül ayı itibarıyla genel müdürlüğümüzün gösterdiği göl ve barajlar için balık takviyesinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

- Tersine göç ediyor

Özbay, Fırat ve Dicle havzalarına ait bir balık türü olan siraz balığının lezzetiyle Hazar Gölü çevresindeki turistik restoranlarda müşterilere sunulduğunu dile getirdi.

Siraz balığının küresel ısınmaya bağlı olarak göl ve barajlarındaki sıcaklık artışından çoğu balık türünden daha az etkilendiği için balıkçılık açısından önemli bir alternatif olduğunu aktaran Özbay, şöyle devam etti:

"Siraz balığı tıpkı Van'daki inci kefali gibi Hazar Gölü'nde suların ısınmasından dolayı üremek için daha serin ve bol oksijen içeren derelere, akarsulara tersine göç ediyor. Bu göç sırasında siraz balığının önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışması güzel ve ilginç bir görüntü oluşturuyor. Her sene mayıs ve haziran aylarında, Hazar Gölü’nden göç eden siraz balıklarının bu zorlu yolculuğunu Kürk Deresi'nin geçtiği köprüden insanlar izlemeye geliyor."

Göçü izlemeye gelen Zeynep Sude Çelik de siraz balığının yumurta bırakmak için büyük bir azimle suyun akış yönünün tersine yüzmesinin ilginç bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Bu doğa olayını canlı olarak görmek için Sivrice'ye geldiğini aktaran Çelik, "Burayı daha önce duymuştuk ama ilk defa gelip görme fırsatı oldu." dedi.


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