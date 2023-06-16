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Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı

AA

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da son bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 35 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 9 kişi de ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, tüfek, çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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