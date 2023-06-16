Keban Kaymakamı Ardıç, öğrencilere karne dağıttı

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, Baraj İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.

Kaymakam Ardıç, Baraj İlkokulu'nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilere karne verdi.



Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Ardıç, "Boş zamanlarınızda mutlaka kitap okuyun. Sizlere hayırlı tatiller dilerim." dedi.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, Baraj İlkokulu Müdürü Süleyman Öztürk, öğretmen ve veliler katıldı.

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