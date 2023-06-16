Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gökhan Yamanoğlu yönetimindeki 23 ADC 984 plakalı otomobil, Cahit Dalokay Caddesi'nde Ahmet Ölmezoğlu'nun kullandığı 23 AAG 108 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile duramayan otomobil, Şevket Cirit idaresindeki elektrikli skuter ile Veysel Kömürcü kontrolündeki 23 ADS 176 plakalı motosiklete ve Adem Ökmen yönetimindeki 34 EE 7734 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Skuter ile motosiklet, kamyonun altına sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Veysel Kömürcü, Şevket Cirit ve Ahmet Ölmezoğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şevket Cirit'in hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

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