Baskil'de yıl sonu sergisi açıldı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesine bağlı Kayabeyli köyünde yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kayabeyli köyü sosyal tesisinde açılan sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler sergilendi.

Programda konuşan Baskil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Temiz, serginin çalışmaların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, el emeği göz nuru ürünlerin beğeni topladığını söyledi.

Açılışa, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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