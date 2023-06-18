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Minik kick boksçu, antrenör babasının desteğiyle milli takıma seçilmek için çalışıyor

AA

Minik kick boksçu, antrenör babasının desteğiyle milli takıma seçilmek için çalışıyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 7 yaşındaki Bilge Bakır, antrenör babasının desteğiyle milli takım forması giyinmek için çalışıyor.

Elazığ'da Şahinkaya İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Bilge Bakır, 1 yıl önce antrenör babasından etkilenerek kick boksa başladı.

Çalışmalarını Şahinkaya Spor Kulübünde sürdüren Bakır, babasının yanında kulüpteki sporcu abla ve ağabeylerinin desteğiyle çalışarak, katıldığı kick boks şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Bilge Bakır, bu yıl babası Cemal Bakır antrenörlüğünde hazırlandığı ve 17-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan 8. Turkish Open Dünya Kupası'nda alt minikler kategorisinde ikincilik elde etti.

Babasının gözetiminde emin adımlarla yoluna devam eden Bakır, 6-14 Temmuz'da Mardin'de düzenlenecek olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve diğer şampiyonalarda derece yaparak milli takıma seçilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


- Bilge Bakır: "Milli takıma girmek istiyorum"

Bilge Bakır, AA muhabirine, kick boksta başarılı bir sporcu olmak için çalıştığını söyledi.

Bu sporu yaklaşık 1 yıldır yaptığını aktaran Bilge, bu spora başladığı zaman babasının büyük desteğini gördüğünü belirtti.

Kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini dile getiren Bilge, okulun ardından boş vakitlerinde spor yaptığını anlattı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Bakır, çok önem verdiği antrenmanlarla kendisini günden güne geliştirdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Her gün babam ile spor salonuna geliyorum. Babamın gözetiminde antrenman yapıyorum. Bu sporu yapınca kendimi çok mutlu hissediyorum. Çalıştığım spor salonunda kick boks şampiyonları var. Bazen onlarla rakip oluyorum. Onlar beni motive ediyor. Bu sayede dünya ve Türkiye ikincisi oldum. Şimdi birinci olmak için çalışıyorum. Milli takıma girmek, çok başarılar elde etmek istiyorum."


- Cemal Bakır: "Mardin'deki şampiyonaya hazırlanıyoruz"

Antrenör Cemal Bakır ise kızının kısa sürede iyi derece elde ettiğini kaydetti.

Kızının kentin en küçük ve en başarılı sporcularından biri olduğunu anlatan Bakır, şöyle devam etti:

"Kızımın hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Spor salonundaki diğer sporcularla güzel bir uyum yakaladı. Burada dünya şampiyonu sporcular var, kızım bu yönden çok şanslı. O sporcular da Bilge'ye sürekli destek veriyor. Bilge okul dışındaki vakitlerinde antrenman yapıyor. Mardin'deki şampiyonaya hazırlanıyoruz. Kızım orada Türkiye şampiyonluğu hedefliyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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