Keban'da "Keban Barajı" konulu şiir günü düzenlendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Manas Gönülevi ve belediye iş birliğiyle "Keban Barajı" konulu şiir etkinliği düzenlendi.

Şiir günü nedeniyle Elazığ'dan 30 şair ve yazar Keban'a geldi.

Etkinliğe katılanlar Manas Gönülevi sorumlusu Şener Bulut öncülüğünde Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile ilçedeki tarihi yapıları ziyaret etti.

Kaymakam Ardıç ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı yazar ve şairleri ilçede ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manas Gönülevi sorumlusu Şener Bulut ise yaptıkları etkinliklere desteklerinden dolayı Elazığ Belediyesi ile Keban Kaymakamlığı ve Keban Belediyesine teşekkür etti.

Daha sonra Fırat Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte şiirler okundu, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.









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