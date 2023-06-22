Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kentte son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3,17 gram kubar esrar, 25 gram kokain, 2,22 gram toz esrar ve 139,03 gram metamfetamin ele geçirildi, 27 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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