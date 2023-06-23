Elazığ'da gönüllüler Fırat Nehri kıyısında temizlik yaptı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübünce, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fırat Nehri kıyısında temizlik yapıldı.



Kulüp bünyesinde bir araya gelen gönüllüler, "Benim çöpüm değil ama benim dünyam, benim geleceğim" sloganıyla Keban ilçesi Fırat Nehri kıyısındaki çöpleri topladı, temiz çevrenin önemine dikkati çekti.

Kulüp Başkan Yardımcısı Mine Demirel, çevre gönüllüleriyle çevre bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Daha çok vatandaşların yoğun olduğu yerleri temizlediklerini ifade eden Demirel, yaptıkları anlamlı çalışmada kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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