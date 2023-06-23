Elazığ'da yaklaşık 20 bin kurbanlık, hayvan pazarında satışa çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 20 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışa sunuldu.

Elazığ Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilen denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, hayvan satış ve kesim noktalarındaki denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hayvanların genel görünüm, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre incelendiğini dile getiren Kılıç, kesimhanelerde de gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kılıç, yıl içerisinde yaklaşık 250 bin küçükbaş hayvanı şehir dışına gönderdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hayvan hastalıkların önlenmesi ve bunlarla mücadele noktasında aşılama çalışmalarının çok hızlı şeklide yapılması gerekiyor. Bu anlamda il müdürlüğümüz uhdesindeki bütün alanlarda hayvan hastalıkları ile ilgili mücadelelerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 20 bin civarında hayvanın Kurban Bayramı döneminde satış için arz edildiğini biliyoruz, kesim oranı ise yüzde 50 civarında kalıyor. Yaklaşık 2 bin 600 civarında büyükbaş ve 7 bin 500 civarında küçükbaş hayvanın kesiliyor. Ekiplerimiz özellikle kente giriş noktalarında, kara yollarında, toplu satış yerlerinde ve kesimhanelerde çok yoğun şekilde görev yapmaya devam ediyor."

Kılıç, vatandaşların kurbanlıklarını daha çok ticaret borsası ya da belediyelerce belirlenen noktalardan almalarının uygun olacağını ifade ederek, "Hayvanlarımızı keserken geçici kesim ruhsatı almış yerlerde kesimlerin yapılmasında fayda var. Kesimhane ruhsatı almış olan yerlerde kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Bu anlamda halkımızın ve vatandaşlarımızın tüketeceği etlerin gıda yönünden sağlıklı olduğunun tespitini de gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

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