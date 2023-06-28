Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

AA

Elazığ Valisi Toraman, depremzedeler ve Ahıska Türkleri ile bayramlaştı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, kentte misafir edilen depremzedeler ile Ahıska Türklerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Toraman, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığlı depremzedeler ile Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerden gelip öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzedelere ziyarette bulunup, bayramlarını tebrik etti.

Depremzede ailelerle sohbet eden Toraman, daha sonra Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Valilik koordinasyonunda Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerle bayramlaştı.

Ziyaretler esnasında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen depremzedeler ile Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri'nin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, onların taleplerini dinlediklerini ifade eden Toraman, şunları söyledi:

"Devletimiz 6 Şubat depremi olduğu andan itibaren bütün imkanlarını seferber etti. Bu çerçevede vatandaşlarımızın iaşe ve ibate ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü tedbiri aldı. Çok şükür bugüne kadar süreci oldukça iyi bir seviyeye getirdi, bu çalışmalar dünyaya örnek olan çalışmalar. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinden sonra hem devletimiz hem de topyekun aziz milletimiz seferber olarak bu yükü üstlendi."

Depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşinceye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini vurgulayan Toraman, "Bir taraftan tabi deprem bölgelerinde konteyner kentlerimiz kuruldu, onlar iskana açıldı. Şartları uygun olan vatandaşlarımız oralarda misafir ediliyor. Bir taraftan da kalıcı konutlar için süratle ihaleler yapıldı, inşaatlara başlandı. Elazığ, Malatya ve diğer illerde inşaatlar hızlı bir şeklide devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlandığında hak sahibi olan vatandaşlarımıza konutları teslim edilmiş olacak. Hayatın normalleşmesine yönelik iyileştirme çalışmaları için herkes seferber olmuş durumda, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Milli Boksör Gizem Özer, Avrupa Oyunları´nda yarı ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı Akmurat'tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı ve Belediye Başkanı ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı, TDV'ye kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı, TDV'ye kurban bağışında ...
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ...
Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ...
Elazığ´da 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı olan 2 bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ´da 12 parmak bağırsağı tıkanıklığı olan 2 ...
Elazığ'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 4 kişi ...
Hazar Gölü, bayramda tatilcilerin doğudaki tercihi olacak
YEREL HABERLER Hazar Gölü, bayramda tatilcilerin doğudaki tercihi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.