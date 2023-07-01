Elazığ'da fırtına etkili oldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Gökbelen köyünde fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Elektrik hatlarından bazılarının kopması nedeniyle ilçede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.





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