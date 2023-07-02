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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığlı kadınlar yaptıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

AA

Elazığlı kadınlar yaptıkları el işi ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da el sanatları eğitimi verilen yaklaşık 2 bin ev kadını, yaptıkları ürünlerin satışından sağlanan gelirle ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kentte faaliyeti yürüten Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Derneği, ev kadınlarının gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla "Birlikte Üretip Birlikte Kazanıyoruz Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla yaklaşık 2 bin ev kadınına el becerilerini geliştirmek için el sanatları eğitimi verildi.

Kadınlar eğitimin ardından evlerinde, bir kısmı da dernek binasında hediyelik eşya, çanta, kolye, bileklik, yapay çiçek ve makrome işlemesi gibi ürünler ortaya koyuyor.

Ailelerine katkıda bulunmak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen kadınlar, yaptıkları el işlerini dernek aracılığıyla satıyor ve aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

- Ürünlerin satışı için firmalarla anlaşma sağlandı

Dernek Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine, kadınlara yönelik bir çalışma başlattıklarını, derneğe başvuran kadınların Halk Eğitim Müdürlüğünde el sanatları kursunda aldıkları eğitimle el işi ürünler yaptığını belirtti.

Kadınların işini kolaylaştırmak için çeşitli firmalarla anlaştıklarını ifade eden Eğit, şöyle konuştu:

"Projeyle Elazığ'ın tanıtımına da katkı sunuyoruz. Yaptığımız eserlere Elazığ'ın motiflerini de işliyoruz. Bu ürünler ilgili firma aracılığı ile yurt dışına da gidiyor. Proje ile yaklaşık 2 bin kadın evlerinde çalışarak gelir sağlıyor. Ortaya çıkan ürünleri anlaştığımız firmalar ve e-ticaret yoluyla satışını sağlıyoruz."

Yapılacak ürünlerin malzemesini firmaların gönderdiğini belirten Eğit, gelen malzemeleri kadınlara dağıttıklarını bildirdi.

Eğit, "Kadınlar, çalışmalarına göre 2 bin ile 10 bin lira arasında kazanç elde ediyor." dedi.

- "Ev kadınları için çok güzel bir imkan"

Projede yer alan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Perihan Seçkin de küçüklüğünden bu yana el işi ürünlere ilgisinin olduğunu belirtti.

Seçkin, "Ev kadınları için çok güzel bir imkan. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok." diye konuştu.

3 çocuk annesi 57 yaşındaki Aliye Karataş da arkadaşının yönlendirmesiyle projede yer aldığını, çok güzel ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

"Yaptığımız el işi ürünlerle aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Boş vakitlerimizde bu işlerle ilgileniyoruz." diyen Karataş, çalışma içerisinde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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