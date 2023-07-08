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        Keban'da Elif Hatun Camisi ibadete açıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 11:43
        Keban'da Elif Hatun Camisi ibadete açıldı

        ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde Göldere köyünde yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi'nin açılışı yapıldı.

        Göldere köyünde hayırsever iş insanı Hadi Turan ve vatandaşların yardımıyla yapımı tamamlanan Elif Hatun Camisi, İl Müftüsü Hasan Üstündağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Müftüsü Zafer Güneş, İl Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve köylülerin katılımıyla ibadete açıldı.

        İl Müftüsü Üstündağ, yaptığı konuşmada, camilerin önemine değindi.

        Göldere köyü Muhtarı Hüseyin Turan da caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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