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        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, Keban'da üreticilerle bir araya geldi

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:47
        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, Keban'da üreticilerle bir araya geldi

        ELAZIĞ (AA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Keban ilçesinde alabalık üretimi ve yetiştiriciliği yapan işletmecilerle bir araya geldi.

        Fırat Alabalık Tesislerinde, milletvekili Keleş, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak ve alabalık üretimi ve yetiştiriciliği yapan işletmecilerin katılımıyla toplantı yapıldı.

        Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Yücel Doğan ve işletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinleyen Keleş, "Sorun ve taleplerini dinledik. Çözüme kavuşturmak amacıyla gerekli çalışmaları başlatacağız. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

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