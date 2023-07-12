Elazığ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı tavuklar telef oldu
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde kümese giren sahipsiz köpekler 10 tavuğu telef etti.
Kallar Mahallesi'nde yaşayan Ömer Demir'e ait kümese giren sahipsiz köpekler tavuklara saldırdı.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesi ile köpekler kaçtı.
Haber verilmesi üzerine kümesini kontrol eden Demir, 10 tavuğun köpekler tarafından telef edildiğini tespit etti.
Demir, yaptığı açıklamada, kümesindeki 12 tavuktan 10'unun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğunu belirterek, sahipsiz köpekler konusunda tedbir alınmasını istedi.