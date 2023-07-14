İl Sağlık Müdürü Polat sıcak havalara karşı vatandaşları uyardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, aşırı sıcak havalarda vatandaşların vücut sağlığı açısından dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Polat, yaptığı açıklamada, başta çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere zorunlu olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Aşırı sıcaklar ve nemin çeşitli sağlık problemlerine neden olabildiğine dikkat çeken Polat, "Özellikle dört yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş ve üzeri yaşlılar olmak üzere, yalnız yaşayanlar, engelliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker, kalp-damar, beyin-damar, solunum sistemi, karaciğer ve böbrek hastalığı, psikolojik hastalık gibi kronik hastalığı olanlar, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastalar ile madde bağımlıları bu durumdan daha fazla etkilenebilmektedir." dedi.

Sıcak havalarda vücut ısısının terleme ile dengede tutulduğunu aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Aşırı sıcak ve nemli havalarda, artan vücut ısısını düşürmek için yeni duruma uyum sağlamaya çalışan metabolizma sadece terleyerek vücut ısısını dengede tutmada yetersiz kalır. Bu nedenle özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması zorlaşır. Yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Bu nedenle bir yetişkin her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketmelidir. Su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya tansiyon düşürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. Bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Bebek, çocuk, engelli ve hayvanlar kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır."

Güneş çarpmasına karşı da vatandaşları uyaran Polat, "Güneş çarpmasının başlıca belirtileri halsizlik, bitkinlik, yoğun çarpıntı, baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebildiği gibi güneş ışınlarına maruz kalmanın uzun vadeli etkileri arasında ciddi cilt yanakları haricinde cilt kanseri riski de bulunmaktadır. Özellikle bebek, çocuk ve yaşlı bireylerde bulantı, kusma, yarım saat dinlenmekle geçmeyen çarpıntı, yoğun baş ağrısı, şiddetli halsizlik hali gibi durumlarda mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.