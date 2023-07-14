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        Elazığ'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:05
        Elazığ'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın dış cephesine yalıtım yaparken kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Özen Sokak'ta 5 katlı binanın dış cephesinde yalıtımın yapan R.A. zemin katta çalıştığı sırada kayan toprağın altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ve vatandaşların yardımıyla toprak altından çıkarılan R.A, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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