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        Baskil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:55
        Baskil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Kundakçı, mesajında, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimininde vatanın bütünlüğü ve milletin birliğine kastedildiğini kaydetti.

        Hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini ifade eden Kundakçı, "15 Temmuz gecesi ihanet şebekesinin karşısına canlarıyla dikilerek kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı İhsan Akmurat da 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini aktardı.

        Akmurat, "Bizler şehitlerimize çok şey borçluyuz. Kahraman yürekli şehitlerimiz sayesinde vatanımız ve milletimiz huzur içindedir. 15 Temmuz'da göz bebeğimiz olan ordumuz içerisinde yuvalanan teröristlerin gerçekleştirmeyi amaçladıkları hain darbe girişimi, aziz milletimizin direnişiyle zaferle sonuçlanmıştır. Demokrasi tarihimize vurulmak istenen darbe, milletin üstün iradesiyle demokrasi zaferine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

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