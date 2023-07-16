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        Şırnak'ta 3. kattan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:28
        Şırnak'ta 3. kattan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        ELAZIĞ (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

        Cizre'de 12 Temmuz'da bir binanın 3. katından düşen Berat Akdoğan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Akdoğan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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