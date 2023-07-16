Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mustafapaşa Mahallesi Ceyhun Sokak'ta bulunan parkta henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu tarafları ayırmaya çalıştığı iddia edilen M.E.A yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.E.A, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.