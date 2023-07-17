Keban'da sulama suyu alt yapı çalışması tamamlandı

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde tamamlanan sulama suyu alt yapı çalışmasıyla bahçeler için sulama suyu sıkıntısının çözüme kavuştuğu belirtildi.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl ihalesi yapılan proje kapsamında başlatılan sulama suyu alt yapı çalışması tamamlandı.

Tamamlanan proje sayesinde Keban Baraj Gölü'nden alınan su ile ilçe merkezindeki bahçeler için sulama suyu sıkıntısı giderildi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, belediye olarak yaptıkları başvuru sonucu hayata geçirilen projenin tamamlandığını belirterek, "Bir projemiz daha DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle tamamlanarak hizmete girdi. Keban Barajı cebri borusundan alınan su, ilçe merkezinde belediyemizin sulama kanallarına aktarılacak. Bu su sayesinde ilçemizde yılların sulama suyu problemi de sona erdi." dedi.

Atlı, projenin tamamlanmasında emeği geçen DSİ 9. Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.