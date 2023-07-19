Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, Elazığ- Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.