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        Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 07:34
        Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, Elazığ- Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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