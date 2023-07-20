Milli Eğitim Bakanı Tekin, Elazığ'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

DİYARBAKIR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "6 Şubat depreminden önceki derslik sayısına en kısa zamanda ulaşacağız. Bu eğitim öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler, bahar yarı yılına yetişmesi gereken derslikler ve bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler diye bir planlama yaptık." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Elazığ'a gelen Bakan Tekin, Valiliği ziyaret etti, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ömer Toraman ile görüşen Tekin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Tekin, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamadan illerin eğitime hazır olup olmadıklarını ve eksikleri yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varsa problemlere ilişkin çözüm önerilerini görüşmek için siyasetçilerle, paydaşlarla, belediye başkanları ve valilerle görüştüklerini ifade eden Tekin, "Eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde başlayıp devam etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da önceliğimizi 6 Şubat depremini yaşayan illerimize vermiştik. Bu kapsamda bugün Elazığ'da da bir değerlendirme toplantısı yaptık. Deprem bölgesinde önce fiziki anlamda, yatırım anlamında ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme çabasındayız." diye konuştu.

- Yeni dersliklerin planlaması

Tekin, bölgede depremde yıkılan, ağır hasar gören, yıkılması gereken eğitim öğretim yapılarının analizini, yatırım planlamasını yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı yönünde ilerlediklerine işaret eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 Şubat depreminden önceki derslik sayısına en kısa zamanda ulaşacağız. Bakanlık olarak bu eğitim öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler, bahar yarı yılına yetişmesi gereken derslikler ve bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişmesi gereken derslikler diye bir planlama yaptık. Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle o süreci yürütüyoruz. İkinci kısım da öğretmenlerimizle ilgili yürüttüğümüz çalışmalar. Yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimize, bölgeden ayrılmak isteyen öğretmenlerimize yardımcı olduk. Onlara yer değiştirme taleplerinde küçük bir ayrıcalık tanıdık. Bölgede çalışmaya devam etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımıza da bu fedakarlıkları sebebiyle bir ayrıcalık yapmış olduk, hizmet puanlarıyla ilgili."

- "Bütün arkadaşlarımızın barınma problemlerini çözmüş olacağız"

Tekin, ayrıca deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklamasına ilişkin de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın desteğiyle konteyner teminine ilişkin çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bu konuda tek tek öğretmenlerle görüştüklerini bildirdi.

"Bütün arkadaşlarımızın barınma problemlerini çözmüş olacağız." diyen Tekin, bu vesileyle İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

- Öğrencilerin akademik eksiklerinin giderilmesi

Öğrencilerin akademik eksikliklerini giderilmesi için de tedbirler aldıklarını belirten Tekin, deprem süresinde yaşadıkları boşluğu gidermek amacıyla yaz kursları, destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile onlara destek sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tekin, depremi yaşayan öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve tüm millete bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ'da yaptıkları değerlendirme toplantısında kentteki mevcut durumu ve talepleri de dinlediklerini anlatan Tekin, "Şu anda Elazığ'da bir kısmı Elazığ depreminde yıkılan dersliklerin yerine inşa edilmek üzere planlanan 67 devam eden projemiz var. Bunların proje bedeli yaklaşık 3 milyar lira civarında. Hızlı yapabilmek ve deprem bölgesi koşullarına uygun hareket edebilmek adına bu okullardan 19'unu çelik yapı yapmak üzere planladık. Bunları da arazinin konumuna göre ya tek kat ya da zemin artı bir kat şeklinde planlıyoruz. Bunlar yaklaşık 863 derslik yapıyor." bilgisini paylaştı.

Toplantıya, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.