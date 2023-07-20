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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:47
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

        ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bakan Tekin, Vali Ömer Toraman ile Elazığ Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü, belediyenin tamamlanan ve devam eden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesine geçen Tekin, yaz okulunda görev yapan öğretmenler ve eğitim alan öğrencilerle görüştü, taleplerini dinledi.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, basına kapalı düzenlenen toplantıda partililerle bir araya geldi.

        Tekin, MHP İl Başkanlığında da partililerle görüştü.

        Bakan Tekin'e ziyaretleri sırasında, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti.

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