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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:28
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda 477 gram kubar esrar ve 282 gram toz esrar ele geçirildi.

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