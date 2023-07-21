Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda 477 gram kubar esrar ve 282 gram toz esrar ele geçirildi.