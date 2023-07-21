Siirt'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı İkizbağlar köyünde yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fıstık bahçelerine doğru ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler, fıstık bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.