Elazığ'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 34 CRF 636 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi’nde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 23 ADF 894 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.E, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.