Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:19
        Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 13 ED 505 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu 112 Acil Çağrı Merkezi kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEB 046 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada otomobilin ön camına çarparak yola düşen motosiklet sürücüsü ağır, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı

        Benzer Haberler

        Elazığ´da otomobille motosiklet çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı
        Elazığ´da otomobille motosiklet çarpıştı: 1´i ağır 5 yaralı
        Elazığ'da otomobil, sürüye çarptı; 15 koyun öldü
        Elazığ'da otomobil, sürüye çarptı; 15 koyun öldü
        Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Elazığ'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Yaylada keçi otlatarak hazırlandığı LGS sınavında 494 puan aldı
        Yaylada keçi otlatarak hazırlandığı LGS sınavında 494 puan aldı
        Elazığ'da 54 spor sahası gençlerin hizmetine sunuldu
        Elazığ'da 54 spor sahası gençlerin hizmetine sunuldu
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Elazığ´da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı