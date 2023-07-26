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        Elazığ'da otomobilin 3 çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:45
        Elazığ'da otomobilin 3 çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin 3 çocuğa çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde dün M.Ş.Ç'nin kullandığı 44 ABU 106 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuğa çarptı.

        Kazada, 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuklar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sürücü hakkında adli işlem uygulandı.

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