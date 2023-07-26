Elazığ'da 408 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 408 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli O.Y'nin araçla gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.
Söz konusu aracı takibe alan ekipler, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi mevkisindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 408 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Y. hakkında adli işlem yapıldı.