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        Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:30
        Harput Kupası Tenis Turnuvası, Elazığ'da başladı

        ELAZIĞ (AA) - Harput Kupası Tenis Turnuvası, farklı şehirlerden gelen 115 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Valilik, Elazığ Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle kentte ilk kez düzenlenen turnuva kapsamında Harput Mahallesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Sarahatun Camisi Meydanı'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından Vali Ömer Toraman ile TFF Başkanı Cengiz Durmuş gösteri maçı yaptı.

        - "Sporun her alanında büyük başarılar elde edecek potansiyele sahibiz"

        Vali Toraman, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'ın son dönemlerde en büyük spor yatırımlarını aldığını söyledi.

        Bu spor yatırımlarının ilin sportif faaliyetlerine katkı sağladığını ifade eden Toraman, bu tesislerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        "Sporun her alanında büyük başarılar elde edecek potansiyele sahibiz." diyen Toraman, Türkiye'de sporun artık birkaç branştan çıktığını, kapsamının arttığını dile getirdi.

        Toraman, esas olanın tesisleşmeyi yaygınlaştırmak, sporcu sayısını artırmak, yetenekleri ölçüsünde sporun her branşında uluslararası alanlarda mücadele edecek sporcular yetiştirmek olduğuna işaret ederek, "Sporcular özellikle uluslararası müsabakalarda bizim milli temsilcilerimiz, bayrağımızı dalgalandıran gurur kaynaklarımız. Özellikle uluslararası elde edilen başarılarda millet olarak topyekün iftihar ediyoruz. İlk defa Elazığ'da bir tenis turnuvasına ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin her noktasında çok yetenekli gençlerimiz var"

        TFF Başkanı Cengiz Durmuş da Elazığ'da ilk kez tenis turnuvası düzenlediklerini belirtti.

        Durmuş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin her noktasında çok yetenekli gençlerimiz var. İmkan verilir, gençlerimize ulaşılır, doğru eğitim ve planlama yapılabilirse bu gençlerimiz dünyanın en iyisi olmaya aday. Tesisleşme noktasında gittiğim her ilde ve ilçede özellikle spor merkezlerinde gençlerin tenis oynadığını görebiliyorum. Biz sadece sporcu değiliz, biz ülkemizi her zaman her yerde doğru temsil edebilmek, ülkemizin her türlü güzelliğini görebilmek, gördüğümüzü anlatabilmek için de birer elçiyiz. Bu güzel şehrimizde tenisin gelişimini, hızla ilerleyen sürecini birlikte yaşamak için davul zurna eşliğinde tenis oynuyoruz."

        4 gün sürecek turnuvada daha sonra müsabakalara geçildi.

        Turnuvanın açılışına, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, antrenörler ve sporcular katıldı.

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