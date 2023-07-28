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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:32
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 2 kilogram esrar ve 466,03 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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