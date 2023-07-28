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        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Keban'da balık üretim tesislerinde inceleme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:27
        AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı Keban'da balık üretim tesislerinde inceleme yaptı

        ELAZIĞ (AA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban ilçesinde balık üretim tesislerinde inceleme yaptı, işletmecilerle görüştü.

        Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret ederek, ilçenin sorunları ve talepleriyle ilgili bilgi alan Nazırlı, daha sonra Keban Su Ürünleri İşletmesi Tesislerinde düzenlenen toplantıya katıldı.

        Toplantıda, Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ve alabalık üretimi yapan işletmeciler yer aldı.

        Sorun ve taleplerin görüşüldüğü toplantının ardından Nazırlı, tesislerde inceleme yaptı alabalık üretimiyle ilgili bilgi aldı.

        Nazırlı, tarımda, su ürünlerinde Elazığ'ı nasıl ileri bir seviyeye taşıyabiliriz diye düşündüklerini ve bununla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Önceliğimiz Elazığ'da pozitif işler yapmak. Bütün birimlerimiz kendi alanlarıyla ilgili gelişimlerini devam ettirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sorun ve talepleri dinledik. Bunları çözüme kavuşturmak için de gerekli çalışmaları başlatacağız." dedi.

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