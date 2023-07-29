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        Elazığ'da ektiği Hint kenevirlerini sulayan şüpheli suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:18
        Elazığ'da ektiği Hint kenevirlerini sulayan şüpheli suçüstü yakalandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli E.Y'nin ilçe kırsalında Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, E.Y'yi ektiği kenevir bitkisini sularken suçüstü yakaladı.

        Bölgede yapılan aramada 276 kök Hint keneviri ile 3,5 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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