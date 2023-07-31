Elazığ'da alabalık üreten kadınlar ekmeğini Fırat Nehri'nden kazanıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde kurulu bir alabalık tesisinde özveriyle çalışan kadınlar hem üretime katılıyor hem de gelir elde ediyor.

Yıllık 13 bin ton alabalık üretimiyle kentin en büyük alabalık yetiştiricisi ve ihracatçısı konumundaki Gümüş Doğa Su Ürünleri Şirketi, Keban'daki tesislerinde alabalık yetiştiriciliğinde kadın istihdamının da önünü açtı.

Fırat Nehri üzerindeki tesiste istihdam edilen 120 kişiden 30'u kadın.

Sağım, yemleme, boylama, aşılama, kafes temizliği, kafes düzenleme, tekne kullanımı gibi pek çok alanda görev yapan kadınlar çevreden takdir görüyor.

- "Bize 'Fırat'ın sultanları' diyorlar"

Tesisteki kadın çalışanlardan Gülhan Yılmaz, AA muhabirine, 7 yıl önce bu işe başladığını, o dönemde çevresindekilerin kendisine "kadınlar için zor bir iş", "su üstünde çalışmak tehlikeli" gibi gerekçelerle eleştiride bulunduğunu söyledi.

Başlarda bu işte çalışırken zorlandığını ancak azimle işini sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Yılmaz, bugün işini başarıyla yapar seviyeye geldiğini belirtti.

Yılmaz, "Aslında zor ama alıştığınızda zor gelmiyor. Boylama, aşılama, kafes ve gramaj ayarlama gibi tüm aşamaları erkekler kadar başarıyla yapıyoruz. Çevremizdeki insanlar, suyun üstünde bu işleri nasıl yapıyorsunuz, diye takdir ediyorlar. Bize 'Fırat'ın sultanları' diyorlar. Burada çalışmaktan, bu işten memnunum." dedi.

Suda çalışmanın yüzme bilmeyenler için risk oluşturduğu belirten Yılmaz, can yeleği kullanarak bu riski ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

- "İşimiz zor olduğu kadar güzel"

Serpil Sağlam da bir arkadaşının önerisi üzerine girdiği bu sektörde yaklaşık 8 yıldır çalıştığını belirtti.

"Sahadaki bütün işleri kadın arkadaşlarımızla yapıyoruz. Yeri geldiğinde teknemizi sürüyor, yemimizi atıyoruz." ifadelerini kullanan Sağlam, çalıştıkları Fırat Nehri'nin hayranlık uyandırdığını anlattı.

Sağlam, "İşimiz zor olduğu kadar güzel. Günden güne alışıyorsunuz." diye konuştu.

Bahar Tanış ise tesiste erkeklerin yaptığı her işi kadınların da yaptığına işaret ederek, bu sektörde çalışmayı tüm kadınlara tavsiye ettiğini kaydetti.

- "Kadınların bu işleri yapamayacağı düşünülüyordu"

Tesis yetkilisi ve su ürünleri mühendisi Çiğdem Coşansel de yıllık ürettikleri 13 bin ton Türk somonu ve alabalığın, lezzetiyle başta Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışından büyük talep gördüğünü belirtti.

Bölgede geçmişte sadece erkek eliyle alabalık yetiştiriciliği yapıldığını dile getiren Coşansel, Fırat Nehri üzerinde geçmiş yıllarda kadın çalışanların yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Coşansel, "Kadınların bu işleri yapamayacağı düşünülüyordu. Ama bugün firmamızda yüzde 25 civarında kadın çalışıyor. Hem su üzerinde hem de kara da özveriyle çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.