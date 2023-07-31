Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Elazığ'da düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:31
        Elazığ'da düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, sona erdi

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 115 sporcunun katılımıyla düzenlenen Harput Kupası Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Valilik, Elazığ Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Yakup Kılıç Spor Salonunun yanında bulunan tenis kortlarında düzenlenen organizasyona birçok ilden sporcu katıldı.

        4 gün süren turnuvada final müsabakalarının ardından ödül töreni yapıldı.

        Erkeklerde Aydın Doruk Arat, kadınlarda Elif Azra Hanım Dalhançer birinci oldu.

        Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Elazığ'da alabalık üreten kadınlar ekmeğini Fırat Nehri'nden kazanıyor
        Elazığ'da alabalık üreten kadınlar ekmeğini Fırat Nehri'nden kazanıyor
        Elazığ'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücü...
        Elazığ'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücü...
        Elazığ'da ektiği Hint kenevirlerini sulayan şüpheli suçüstü yakalandı
        Elazığ'da ektiği Hint kenevirlerini sulayan şüpheli suçüstü yakalandı
        Buzdolabının motorundaki patlama yangına neden oldu
        Buzdolabının motorundaki patlama yangına neden oldu
        Damla sulamayla kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Damla sulamayla kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir iş yerinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı
        Elazığ'da bir iş yerinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı