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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:09
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişiyi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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