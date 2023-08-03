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        Elazığ'da 43 deprem konutu için kura çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:56
        Elazığ'da 43 deprem konutu için kura çekildi

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 43 konutun kura çekimi yapıldı.

        24 Ocak 2020'de yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 6 noktada inşası tamamlanan 43 konut için kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda gerçekleştirildi.

        Törene katılan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, hak sahiplerine yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi.

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