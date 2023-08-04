Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Elazığ'da partililerle bir araya geldi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Elazığ'da partililerle bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar var. Bu saldırıyı gerçekleştirenler mukaddes kitabımızı yakmakla hakikati yok edebileceklerini düşünüyorlar ama bu sadece kendi biçareliklerinin yansımasıdır. Hakikat yakmayla sönmez." dedi.

        Zengin, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Elazığ'ın bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        AK Parti'nin kurulmasından bu yana her zaman halkın içinde olduğunu belirten Zengin, diğer seçimlerde olduğu gibi belediye seçimlerinde de başarı elde etmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.

        "Bizler büyük bir medeniyetin bireyleriyiz." diyen Zengin, şunları kaydetti:

        "Bu medeniyet dünyaya ışık tutacak bir medeniyet. Ülkemiz dünya siyaseti açısından daha çok sözü dinlenen, daha çok dikkate alınan bir ülke. Dünyada bizim değerlerimize karşı gerçekleştirilen bazı menfur saldırılar gündemde. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar var. Bu saldırıyı gerçekleştirenler mukaddes kitabımızı yakmakla hakikati yok edebileceklerini düşünüyorlar ama bu sadece kendi biçareliklerinin yansımasıdır. Hakikat yakmayla sönmez. Yapılan saldırıları bir kez daha kınıyoruz."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetine yön veren bir lider olduğunu vurgulayan Zengin, "Türkiye'nin yapmış olduğu girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler bir karar aldı. Dini mukaddeslere yönelik gerçekleştirilen bu saldırıları nefret suçu kapsamında artık değerlendiriyor. Yani uluslararası hukuk açısından da şu anda bu eylemlerin gerçekleştiği ülkelerde suç işlenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        İstanbul'da vahşet! Sevgilisi boğazını kesip öldürdü!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        DOSYA HABER - Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
        DOSYA HABER - Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
        Elazığ'da inşatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
        Elazığ'da inşatta asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
        Elazığ'da 43 deprem konutu için kura çekildi
        Elazığ'da 43 deprem konutu için kura çekildi
        Elazığ'da ağır hasarlı binanın çatısından sarkıttıkları iple malzeme indird...
        Elazığ'da ağır hasarlı binanın çatısından sarkıttıkları iple malzeme indird...
        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü (2)
        Hafif ticari aracına bağladığı atı koşturarak götürdü (2)
        Elazığ'da hareket halindeki araca at bağlayan kişiye para cezası
        Elazığ'da hareket halindeki araca at bağlayan kişiye para cezası