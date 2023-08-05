Elazığ'da bir kadın mühendis Fırat Nehri'ne düşerek boğuldu
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşerek boğuldu.
Fırat Nehri üzerinde faaliyet yürüten bir alabalık tesisinde görev yapan su ürünleri mühendisi M.T. (34), teknede bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Suda kaybolan kadının bulunması için bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmaları sonucu M.T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.