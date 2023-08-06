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        Keban'da "4. Sultan Sinemilli" etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:20
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        Keban'da "4. Sultan Sinemilli" etkinliği yapıldı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Sultan Sinemilli Derneği tarafından 4. Sultan Sinemilli etkinliği düzenlendi.

        Akgömlek köyünde düzenlenen etkinliğe farklı illerden gelerek katılanlar Sultan Sinemilli Türbesini ziyaret etti.

        Elazığ Fevzi Çakmak Semah ekibi türbede semah gösterisi sundu.

        Sanatçı Pınar Aydınlar, değerleri ziyaret etmenin önemine değinerek, gençlerden de değerlere sahip çıkmalarını istedi.

        Daha sonra etkinliğe katılan sanatçılar şarkılar seslendirdi.

        Dernek başkanı Nadir Ergen, bu tür etkinliklerin birliği, beraberliği, hoşgörüyü artırdığını belirterek, "Umut ediyorum ki bu etkinliğimiz yıllar boyunca devam edecektir. Etkinliğin muharrem ayına denk gelmesi bizim için önemli. Emeği geçen herkese ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'ya teşekkür ederim." dedi.

        Daha sonra kesilen kurbanlar kazanlarda bulgurla pişirilerek beraberinde aşure ile ziyarete gelen ve etkinliğe katılan tüm misafirlere ikram edildi.

        Etkinliğe, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İstanbul Karaca Ahmet Dergahı Başkanı Muharrem Ercan ve vatandaşlar katıldı.

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