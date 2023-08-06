AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Elazığ'ın Keban ilçesinde ziyaretlerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, Keban ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Elazığ'daki temasları kapsamında Keban'a geçen Zengin'i, ilçe girişinde Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer karşıladı.

Beraberindeki AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partinin kadın ve gençlik kolları teşkilatı ile AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Zengin, burada partililerle görüştü.

Daha sonra Keban Belediyesine geçen Zengin, Belediye Başkanı Fethiye Atlı'dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, ilçenin sorunlarını ve talepleri dinledi.